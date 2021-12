Alzano, la raccolta fondi fa centro: la piccola Rackel avrà gli apparecchi acustici

Obiettivo raggiunto, la piccola Rackel e la sua famiglia si regalano un Natale felice grazie alla raccolta fondi ideata dal gruppo Facebook «Sei di Alzano se...». Alla fine di novembre l’affiatato gruppo alzanese aveva fatto partire la colletta per la piccola di 6 anni, iscritta alla scuola dell’infanzia Achille Carsana, che dall’estate del 2020 soffre di medulloblastoma, un tumore al cervello. Dopo interventi chirurgici e cicli di chemioterapia, ora la famiglia può tirare un sospiro di sollievo, ma era rimasto un problema: la piccola Rackel Maritza Campos Hernandez aveva urgente bisogno di due apparecchi acustici dal costo di settemila euro. I volontari alzanesi non hanno atteso un minuto per aiutare la bimba e la sua famiglia. In poco meno di un mese l’obiettivo non solo è stato raggiunto, ma abbondantemente superato e il resto della cifra servirà a Rackel per sostenere le costose cure per la riabilitazione dopo tante sofferenze. In così poco tempo la volontà degli alzanesi, ma anche degli abitanti di Villa di Serio, dove risiede la famiglia, ha colpito nel segno e sono tante le associazioni protagoniste di questa donazione.

Proprio alle porte del Natale all’asilo cittadino Carsana è iniziata la festa, con la consegna delle varie scatole posizionate nei negozi alla piccola e a mamma Evelyn e papà Rolando, che insieme alla sorella Anita hanno accompagnato la bimba in questo lungo e faticoso viaggio. «La gente ha accolto il nostro appello e ci ha dato una mano per aiutare la nostra “cricetina” – sono le parole commosse di mamma Evelyn –. È stata una cosa meravigliosa, inaspettata, tutti hanno dimostrato affetto e vicinanza verso di noi». Tante le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa, a partire dal Comitato dei genitori di Alzano, le parrocchie, i negozianti, ma anche i gruppi Facebook di Villa di Serio e Nembro, e tanti cittadini che con il loro grande o piccolo contributo regaleranno alla famiglia originaria dell’Ecuador un Natale più tranquillo. «La direttrice dell’asilo ci ha segnalato questa storia e non ci abbiamo pensato due volte – spiega l’amministratore del gruppo Facebook alzanese Luca Barcella –. Abbiamo coinvolto tanta gente, riuscendo a centrare il traguardo in poco tempo».