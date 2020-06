Ancora pazienti gravi in ospedale «Fanno molta fatica a guarire»

Non c’è tempo per godersi il titolo di Cavaliere al merito che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha appena conferito, e che lui ha dedicato alla famiglia e a tutti i colleghi. Il pensiero è fisso sui pazienti, in particolare su quelli ancora gravi. A ricordare, sotto gli occhi ogni giorno, cosa sia il Covid 19, in ore in cui si dibatte se il virus sia clinicamente vivo o meno.

Fabiano Di Marco, primario di Pneumologia dell’ospedale Papa Giovanni, tratta con «distacco tecnico» una materia complicata dal punto di vista umano. Parla con garbo e delicatezza. «Non abbiamo più nuovi casi intesi come gravi insufficienze respiratorie da Covid 19, ma abbiamo pazienti in terapia intensiva che faticano a guarire anche dopo mesi», ha dichiarato.