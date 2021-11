Arriva il ponte in ferro per pedalare sul Serio

Ridare un volto nuovo alla pista ciclopedonale della Valle Seriana entro la primavera. È questa la missione della Comunità montana Valle Seriana, sollecitata in estate dalle prese di posizione di Aribi e dalle proteste dei cicloturisti, e pronta a far partire i lavori per un’altra opera attesa che finalmente è stata appaltata: entro la fine dell’anno prenderanno il via i lavori per la sostituzione del vecchio ponte in legno che collega Vertova e Casnigo sul fiume Serio. I lavori sono stati finalmente appaltati: l’opera sarà in ferro e per la sua realizzazione saranno investiti 250mila euro. «Lo diciamo chiaro, il nostro obiettivo è quello di riaprire l’intera pista ciclopedonale della Valle Seriana entro la primavera del 2022, risolvendo tutti i nodi critici che si sono presentati nell’ultimo anno – spiega l’assessore ai Lavori pubblici della Comunità montana Francesco Cornolti -. Oltre ad aver risolto la questione tra Vertova e Casnigo, abbiamo incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Albino, e abbiamo stabilito come intervenire sui ponticelli chiusi dallo scorso giugno nel suo territorio. La sostituzione dei due ponti sarà sui 150mila euro: al loro posto sorgeranno due strutture in ferro, le cui sponde saranno realizzate con un grigliato che permetterà di vedere il fiume. Stiamo dando una forma nuova alla pista e ai suoi ponti, per inserirsi nel contesto ambientale con il minor impatto possibile».