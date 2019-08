Asse Pd-M5S, Stezzano apripista Palafrizzoni, è feeling (sottotraccia)

Un po’ se la ride Luigi Bresciani a vedere che a Roma stanno (faticosamente) cercando di copiare il «modello Stezzano». E a Palafrizzoni il sindaco Giorgio Gori non nasconde i buoni rapporti con alcuni esponenti dei pentastellati, tra cui i suoi ex sfidanti Dario Violi (in Regione) e Nicholas Anesa (in Comune).