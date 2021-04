AstraZeneca, c’è chi dice no (pochi): «Le rinunce sono solo il 5%»

Giovanni Pavesi, il terzo direttore generale dell’assessorato al Welfare e Sanità passato a Palazzo Lombardia negli ultimi 9 mesi, nell’ormai canonico round settimanale con la 3ª Commissione va dritto al punto: «C’è un 15% di popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali e ha rifiutato AstraZeneca, ma abbiamo la sensazione che sia una percentuale in crescita» . Normale che con questi dati scatti l’allarme: «Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile, un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare».

Non passano manco due ore ed ecco che la vicepresidente (nonché assessore al Welfare e Sanità, attesa mercoledì prossimo in Commissione) butta acqua sul fuoco smentendo su tutta la linea il suo direttore generale made in Veneto. «Le rinunce a vaccinarsi con AstraZeneca in Lombardia sono irrisorie, piuttosto sono in aumento considerevole le domande di approfondimento e di spiegazione sul vaccino», precisa, cercando di rimettere la situazione nei ranghi.