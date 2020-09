Atb e Teb, ecco il servizio invernale

Dal 14 i nuovi orari, aumentano le corse

Al via da lunedì 14 settembre il nuovo servizio invernale di autobus, tram e funicolari. Contestualmente verranno applicati anche i provvedimenti di viaggio adottati da Atb e Teb in conformità alle disposizioni sul distanziamento fisico indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 7 settembre 2020.