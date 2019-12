Ats: verifiche in corso sullo sviluppo dei contagi

«Stiamo facendo tutte le verifiche necessarie e che in queste circostanze s’impongono: a cominciare da come si sono sviluppati questi contagi fino alle verifiche sul genoma del batterio meningococco C che ha contagiato le tre persone di Villongo.

Ma è necessario rimarcare che non siamo davanti a una situazione di epidemia. La popolazione deve sentirsi rassicurata dal fatto che è già partita una campagna vaccinale e che l’Ats non abbasserà la guardia in termini di prevenzione». Questo il messaggio che Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, ha deciso di lanciare dopo il terzo caso di sepsi da meningococco C.