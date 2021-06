Autolinee, la mensa intitolata a don Fausto Resmini

È il simbolo dell’impegno di don Fausto Resmini per i poveri e presto prenderà il suo nome, com’è già successo il 19 aprile per il carcere di Bergamo, l’altra «casa degli ultimi» che come cappellano don Fausto ha frequentato per anni, fino a poche settimane prima di morire, il 23 marzo 2020, a causa delle complicanze legate al Covid. Passando dalla stazione delle autolinee, il pensiero non può che andare a lui e al «punto caldo», la mensa che don Fausto ha fortemente voluto e che ha visto nascere il 5 gennaio 2015, dopo 25 anni di attività del Servizio Esodo, spesso – e a ragione – identificato con il camper che ancora oggi tra piazzale Marconi e via Bartolomeo Bono, rappresenta un punto d’appoggio per i senzatetto della città. Presto nei locali della mensa troverà spazio la targa dell’intitolazione che la giunta di Bergamo ha ufficializzato nei giorni scorsi all’unanimità, su proposta di don Dario Acquaroli, che l’anno scorso ha raccolto l’eredità di don Fausto come direttore della Comunità don Milani di Sorisole. «Questo spazio – ha detto – rappresenta un punto d’appoggio dove s’incontrano le persone che vivono per la strada e dove gli operatori del Servizio Esodo le accolgono, le ascoltano ed offrono loro, la sera, un pasto caldo».