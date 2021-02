Automobilisti al cellulare a Bergamo Dieci sanzioni in cinque ore

Un servizio di prevenzione sul tema della sicurezza stradale che è partito giovedì 25 febbraio dalle 14 alle 19 e che ha visto un’auto «civetta» (priva di qualsiasi contrassegno di riconoscimento) della polizia locale con a bordo due agenti in divisa muoversi per le vie della città per sanzionare gli automobilisti che utilizzano il cellulare mentre guidano.

In meno di un’ora gli agenti hanno fermato e sanzionato tre automobilisti: l’auto civetta è partita dal comando di via Coghetti e dopo appena due minuti è stato colto sul fatto il primo automobilista in via Carducci, il secondo cinque minuti dopo in viale Papa Giovanni XXIII, mentre dopo altri venti minuti è arrivato il turno del terzo automobilista in viale Roma. Tra i sanzionati c’è stato chi, senza successo, ha inventato delle scuse per evitare la multa e qualcun’altro che è rimasto stupito di essere stato fermato da un’auto civetta. Nessuna protesta ma normale rassegnazione da parte degli automobilisti che si sono resi conto della violazione commessa. «Il tema dell’utilizzo del cellulare alla guida – dice la comandante della polizia locale Gabriella Messina – è stato spesso sollevato anche dagli stessi cittadini. La distrazione mentre un guidatore parla al telefono è una delle principali cause degli incidenti stradali. Noi effettuiamo questi controlli nella normale attività ordinaria, ma ora abbiamo deciso di attivarci con pattuglie civetta, perché altrimenti è difficile che si colga il trasgressore proprio nel momento in cui è al telefono».