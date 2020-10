Avanti con le ricerche di Fornoni In azione anche un drone sulla Presolana

Sono riprese nella mattinata di martedì 6 ottobre le ricerche di Alessandro Fornoni, meccanico 46enne di Ardesio, del quale non si hanno più notizie da domenica 4 ottobre, quando si è recato in una baita di proprietà a Oltressenda Alta, in località Ple.

Da lì si è incamminato alla volta della Presolana per partecipare ai festeggiamenti per il 150esimo anniversario dalla prima ascesa alla vetta occidentale della Regina delle Orobie. Non vedendolo rientrare, lunedì mattina i familiari hanno lanciato l’allarme. L’ultimo avvistamento è stato proprio in vetta alla Presolana, intorno alle 8.

La segnalazione, che ha consentito così di orientare le ricerche, è giunta verso le 12 di lunedì quando, dopo aver visto l’appello sui social, è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che domenica lo aveva incontrato in cima alla vetta occidentale. Il gruppo si era poi diretto alla Cappella Savina, ma lì il 46enne lì non è mai arrivato .