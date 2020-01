Azzano, la Cassazione decide L’investitore resta ai domiciliari

Matteo Scapin resta ai domiciliari: almeno per ora non andrà in carcere. Per i «perché» della decisione della Cassazione arrivata poco prima delle otto di martedì 28 gennaio in serata bisognerà attendere le motivazioni . Per il momento resta la sostanza, sintetizzata nella formuletta algida del dispositivo: la Suprema Corte annulla l’ordinanza impugnata dalla difesa rinviando ad altra sezione del tribunale di Brescia.

Si tratta dell’ordinanza con cui a fine settembre, accogliendo il ricorso del pm Raffaella Latorraca contro l’ordinanza del tribunale di Bergamo che aveva derubricato l’ipotesi di reato da omicidio volontario in omicidio stradale (colposo), il Riesame aveva riqualificato il reato in omicidio volontario . Ritenendo che il tremendo impatto della Mini Cooper di Scapin contro la Vespa di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, travolti, sbalzati contro il guardrail e uccisi la notte del 4 agosto ad Azzano, sulla Cremasca, fosse stato il frutto di un volontario gesto di rivalsa dello stesso Scapin dopo una serata di tensione, litigi, scontri con i due ragazzi al Setai di Orio, deflagrata con la rottura del lunotto della Mini pochi secondi prima dell’impatto. E che per questo Scapin dovesse andare in carcere.