Azzano, «la manovra fu volontaria» Il Riesame riqualifica in omicidio doloso

La testimonianza degli amici di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, ritenuta credibile; le immagini del video dell’incidente, indicative non solo del momento dell’impatto; la versione di Matteo Scapin, l’indagato, non così attendibile; i danni alla sua Mini Cooper, compatibili con un urto violento e non con un tamponamento casuale. Matteo Scapin, accusato di aver provocato la morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari la notte del 4 agosto sulla Cremasca, deve tornare in carcere, aveva stabilito a fine settembre il Riesame accogliendo il ricorso del pm Raffaella Latorraca sulla misura cautelare contro l’ordinanza del gip che aveva disposto i domiciliari derubricando l’ipotesi di reato in omicidio stradale: un delitto colposo. Ora, depositate le motivazioni dell’ordinanza, è più chiaro perché il Riesame abbia accolto il ricorso del pm, riqualificando l’ipotesi di reato in omicidio doloso. Volontario.