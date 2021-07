Bambino vive grazie a un macchinario, salta la corrente: salvato dai vigili del fuoco

Prima lo spettro di un possibile dramma per l’improvviso blackout e la mancanza di energia elettrica che alimentava il ventilatore polmonare del figlio malato, poi la gioia e l’immensa riconoscenza ai vigili del fuoco capaci di ripristinare la corrente e garantire funzionalità ai vitali macchinari. Sono le sensazioni di brivido e di sollievo provate nella tarda serata di martedì, alla frazione Villanuova di Torre Pallavicina, dai genitori di origini marocchine di un bambino di 11 anni allettato fin da piccolo e costretto per una malattia ad alimentarsi e a respirare con l’ausilio di apposite apparecchiature sanitarie. Poteva essere una tragedia l’episodio accaduto l’altro ieri nella casa di via Inferiore dove abitano Sahraoui El Farssani, operaio di 44 anni, la moglie, il figlio infermo e due figlie di 4 e 2 anni: «Ringrazio di cuore i vigili del fuoco e gli infermieri per quello che hanno fatto - ha detto il papà del bambino -, sono stati rapidi ed eccezionali, hanno salvato mio figlio e questo non lo dimenticherò mai».