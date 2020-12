Battiston, continuiamo a fare i virtuosi «L’Rt a gennaio potrebbe essere a 0»

L’intervista al fisico Roberto Battiston: «Dicembre mese chiave per la ripresa Ma azzerato l’Rt, l’epidemia non finisce. Dovremo mantenere norme severe»

Il mese che abbiamo davanti può rappresentare un’opportunità enorme: la curva del contagio sta scendendo e se continuerà con questa velocità dopo le feste l’indice Rt potrebbe addirittura ritrovarsi prossimo allo 0. Non solo non ci sarebbe terza ondata, ma la pandemia da Covid sarebbe «tecnicamente finita ».

Ma c’è un ma grande come una casa per cui questa eventualità non è scontata: « Dobbiamo continuare a comportarci in maniera virtuosa come stiamo facendo adesso ». A parlare è Roberto Battiston, fisico delle particelle e docente di Fisica Sperimentale all’Università di Trento .