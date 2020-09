Bergamasco muore in Senegal Collaborò con i servizi segreti

La biografia da spy-story l’ha incarnata fino all’ultimo. S’è spento sabato nella sua abitazione a Dakar, in Senegal dove s’era rifugiato, Aldo Anghessa, 76 anni, nato e cresciuto a Bergamo, ex uomo dei servizi segreti il cui nome ricorre tra mille carte e cento misteri italiani. In Africa era formalmente latitante, aveva lasciato definitivamente l’Italia in fuga da una condanna definitiva pronunciata agli inizi degli anni Duemila dopo un’indagine della procura di Brescia.