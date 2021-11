Bergamo, addio a Pinuccia Novella Bialetti: guidava la farmacia di Borgo Palazzo

«Una grande mamma. Per noi c’era sempre, nonostante fosse impegnata tutto il giorno in farmacia. Era presente, in ogni momento della nostra vita e vicina nelle nostre scelte». È mancata all’affetto dei suoi cari Giuseppina Novella, 83 anni, moglie di Ferdinando Bialetti, storico pilastro delle farmacie bergamasche, per molti anni presidente dell’Ordine dei Farmacisti orobici, mancato nel maggio 2020.