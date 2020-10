Bergamo, addio alla prof Brisotto Una vita in cattedra al Lussana

È mancata mercoledì 14 ottobre la professoressa Fiorella Brisotto, 92 anni, residente in via Bonomelli, in città.

Una vita dedicata all’insegnamento della lingua francese condiviso con le passioni per l’arte e la musica. Una donna in possesso di una cultura sconfinata e attratta dagli interessi più variegati. Impersonava una signorilità d’altri tempi dove l’educazione e il modo di rapportarsi catturavano chiunque. Era friulana, originaria di Udine, figlia unica di un generale di corpo d’Armata dell’esercito, combattente nelle due guerre mondiali. Laureata a pieni voti in Lingue e letteratura straniere era giunta a Bergamo, dopo aver vinto il concorso per l’insegnamento del francese, al liceo Scientifico Lussana.