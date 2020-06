Bergamo aspetta il Presidente Stasera la Messa da Requiem

È il giorno della preghiera e del saluto, l’ultimo, alle tante persone che ci hanno lasciato in questi mesi così tragici per la provincia di Bergamo. Una terra lacerata, piegata dal coronavirus, oggi pronta a rialzarsi con la forza della solidarietà. L’Italia intera si è commossa di fronte alle immagini iconiche e strazianti arrivate dal fronte più nero dell’epidemia. La stessa Italia, stasera, sarà al cimitero monumentale nello sguardo umano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel tricolore che cingerà le spalle dei 243 sindaci bergamaschi.

Il Capo dello Stato assisterà all’esecuzione della Messa di Requiem di Gaetano Donizetti. Una preghiera in musica che il compositore bergamasco scrisse nel 1835 per la morte di Vincenzo Bellini . Eseguita per la prima volta nella basilica di Santa Maria Maggiore il 28 aprile del 1870, centocinquant’anni dopo risuonerà per le seimila vittime bergamasche strappate alle loro famiglie.