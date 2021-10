Bergamo, attesi al cimitero 12mila visitatori al giorno: «Si torna a trovare i propri cari»

L’assessore Angeloni: «Misure per facilitare gli accessi». Orario fino alle 18, più corse per la Linea C e ricerca da casa delle tombe.

Non sono giorni semplici per Giacomo Angeloni. Quando lavoro e vita si mescolano è tosta. L’assessore multidelega si occupa anche dei Servizi cimiteriali e da poco ha perso la sua adorata mamma Pina. «Non è facile», ammette, tra una telefonata e un’intervista (eh sì, le televisioni gli chiedono ancora come ha fatto a gestire il Covid). Ma il dolore personale è una spinta in più perché i visitatori - ne sono attesi 12mila al giorno da oggi a martedì - trovino al Monumentale un luogo accogliente, dove poter pregare i propri cari, in un ricordo che si fa più intenso nella Solennità di Ognissanti (1° novembre) e nella commemorazione dei Defunti (2 novembre). I servizi sono stati potenziati, dall’orario di apertura prolungato (dalle 8 alle 18, oggi, domani e martedì; dal 3 novembre entrerà in vigore la fascia invernale 8-17, già attivata invece nei cimiteri di Colognola e Grumello del Piano) ai trasporti rafforzati fino al personale mobilitato (6 custodi a turno anziché i soliti 4).

E anche il cosmo di viale Pirovano si costella di segnali di ripartenza, con il ritorno di due iniziative che erano state sospese per la pandemia: dal 15 novembre un pulmino a disposizione degli utenti riprenderà il giro interno e dal 20 novembre torneranno le visite guidate tra le opere architettoniche e artistiche di quello che è un vero e proprio «museo del Novecento» a cielo aperto. «L’anno scorso l’appello era a non uscire perché eravamo ancora in emergenza – ricorda Angeloni –. Quest’anno, nonostante l’invito sia sempre a rispettare le norme di sicurezza, non me la sento di porre dei limiti alla voglia di tornare a trovare i propri cari». Anzi sono aumentate le misure per facilitare l’accesso. Ad esempio la ricerca della tomba per orientarsi tra i viali (sono oltre 195 mila le sepolture ospitate) potrà essere fatta direttamente da casa (il link in questi giorni è in homepage sul sito del Comune) anziché al totem elettronico posto all’ingresso principale del cimitero.