Bergamo, cantiere di due mesi in via Corridoni. Cronoprogamma e divieti

Il cantiere per la posa del teleriscaldamento aprirà martedì 27 aprile.

Presentati nei giorni scorsi i lavori che A2A prevede di realizzare per allargare la rete del teleriscaldamento in città, parte la prossima settimana il primo, importante, intervento della primavera 2021 previsto per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento.

Si parte da via Corridoni, con un cantiere che prevede almeno 2 mesi di lavori e diverse modifiche alla viabilità. Un intervento strutturato su due diverse fasi: la prima prevede il restringimento della carreggiata, la seconda anche il senso unico in ingresso in città.