Bergamo, da gennaio la velostazione Bici al sicuro giorno e notte

Un parcheggio completamente vetrato e illuminato dove lasciare o ritirare la propria bicicletta a tutte le ore del giorno e in tutta sicurezza, tramite badge e tornello. Da gennaio in piazzale Marconi arriva la velostazione: il progetto esecutivo è stato approvato giovedì dalla Giunta. Ora si tratta di avviare la procedura per affidare i lavori, un importo di 400 mila euro finanziato dal Ministero dell’Ambiente con un bando vinto dal Comune di Bergamo: «L’iter sta per partire, per il bando di gara serviranno circa 2-3 mesi di tempo – fanno sapere da Palafrizzoni -. A novembre dovrebbe essere individuata la ditta, a gennaio 2020 la struttura dovrebbe essere terminata e operativa».