Bergamo, è morta Enrica Oberti Aprì con il marito la storica concessionaria

È mancata improvvisamente all’ età di 77 anni Enrica Oberti che in tanti anni di attività ha fatto decollare l’ azienda arrivando oggi ad occupare oltre settanta dipendenti distribuiti tra le sedi di Bergamo, Brembate e il Salone dell’ usato di via Ghislandi. «Avevamo appuntamento ieri mattina alle 9 in azienda per vedere alcune carte - racconta la figlia Barbara -.