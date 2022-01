Bergamo, è morto a 95 anni Alfredo Calligaris, il padre dalla medicina sportiva

Atleta in diverse discipline, allenatore, preparatore atletico ma soprattutto padre della medicina sportiva: sempre tra i campioni. Alfredo Calligaris è morto nella mattinata di venerdì 21 gennaio alla Casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice - Fondazione Carisma (Gleno) di Bergamo, dove risiedeva da alcuni anni. Calligaris era nato il 29 settembre 1926 a Rovigno d’Istria, a 65 chilometri da Trieste. I funerali saranno celebrati sabato 22 gennaio alle 14,30 nella chiesa della Fondazione Carisma dal cappellano don Gianni Fratelli e per l’accesso sarà richiesto il green pass. La camera ardente è allestita in Carisma, con accesso sempre con green pass.

Ecco l’intervista che Pier Carlo Capozzi realizzò per il suo 88° compleanno .