Bergamo, le facciate dello stadio? In arrivo una soluzione «metallizzata»

Il codice Ral (la scala di colori) era giusto, ma sul tipo di lamiera scelto per la facciate laterali dello stadio non ha dato l’effetto sperato, mutuando le parole di Roberto Spagnolo - direttore operativo dell’Atalanta - in occasione del debutto della nuova Nord. E così, dopo qualche confronto interno, Atalanta, progettisti, Comune e Sovrintendenza sono tornati a fare il punto sulle facciate da modificare al Gewiss Stadium, quelle in continuità con le tribune storiche: quindi le più delicate in termini di armonizzazione.