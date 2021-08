Bergamo, parcometri alla Malpensata: da inizio settembre si paga

Posati ma ancora impacchettati in attesa di ricavare 150 stalli per i residenti nelle vie limitrofe, strisce bianche al Cristallo Palace.

Con la posa dei parcometri si avvicina la partenza della sosta a pagamento per i 300 posteggi sul piazzale della Malpensata. Conclusa l’installazione delle colonnine, che per ora rimangono coperte dal cellophane, nella giornata di ieri il personale di Atb ha iniziato a tracciare le prime linee gialle nelle vie limitrofe al piazzale, in modo da riservare 150 spazi ai residenti.

Tra la Malpensata e la zona del Cristallo Palace è insomma entrata nel vivo la rivoluzione dei parcheggi. Davanti all’hotel che si affaccia sulla circonvallazione i cento stalli blu sono già stati ridipinti di bianco, rendendo possibile la sosta gratuita ai pendolari. In zona sono ora disponibili 200 parcheggi, alcuni dei quali regolati a disco orario, in modo da garantire una rotazione per le attività commerciali della zona. Il cronoprogramma del Comune prosegue ora con l’eliminazione degli stalli bianchi nelle vie intorno al piazzale della Malpensata, che faranno spazio a posteggi riservati a residenti, utilizzabili tramite un pass annuale da 60 euro. Ieri mattina sono stati eliminati i primi parcheggi bianchi in via Furietti, che erano regolati tramite disco orario. Atb ha provveduto, prima che la pioggia cadesse sulla città, a ridipingere di giallo gli stalli anche in via Leoncavallo e Maglio del Lotto, mentre nei prossimi giorni proseguirà con le stesse modalità sulle vie Benzoni e Morelli, per arrivare ad un totale di 150 posti riservati ai residenti.