Bergamo, scuole pronte a riaprire

Esami di recupero per 9.200 studenti

Sono le prime avvisaglie che le vacanze stanno per finire e che è quasi ora di tornare sui banchi di scuola: gli ultimi giorni d’agosto e i primi di settembre, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fanno rima con esami per il recupero del debito.