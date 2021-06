Bergamo, solo 4 casi di variante delta. E la più pericolosa «delta plus» per ora non c’è

Se la variante delta è la nuova minaccia, Bergamo regge. Con un intreccio di prudenza e ottimismo, ma con la cautela necessaria quando s’affronta un nemico temibile e in continua evoluzione come il Sars-CoV-2, i numeri tratteggiano una situazione sotto controllo rispetto alla mutazione che altrove, in Europa e nel mondo, ha saputo moltiplicare nuovamente (e rapidamente) i contagi. I casi confermati di positività da variante delta – quella chiamata «indiana» prima della ridenominazione con le lettere dell’alfabeto greco – tra i residenti della provincia di Bergamo sono in totale 4 dall’inizio del monitoraggio: due di questi positivi sono già guariti, cioè si sono negativizzati, mentre gli altri due casi sono attesi a breve dal primo giro di tamponi di controllo.

«Rispetto a quello che si sente nel resto del mondo, a Bergamo la situazione è buona – premette Lucia Antonioli, direttore del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats di Bergamo -. Abbiamo due persone che sono guarite ormai più di venti giorni fa, mentre in gestione (cioè attualmente positivi, ndr) risultano due casi, in isolamento domiciliare, che stanno concludendo così come i contatti stretti il primo periodo di dieci giorni di isolamento, al cui termine è effettuato a tutti il tampone di controllo». Nessuno dei quattro casi di variante delta aveva «link» di viaggio, cioè era reduce da un soggiorno fuori dall’Italia, magari in quei Paesi più ad alto rischio; i primi due casi (quelli già negativizzati) erano tra loro collegati, i due attualmente positivi non hanno invece connessione tra loro.