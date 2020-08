Bergamo, tornano i turisti Ma la ripresa è tutta in salita

L’aeroporto di Orio al Serio viaggia al ritmo di una media di ventimila passeggeri al giorno, il 50% di quanto si registrava l’anno scorso di questi tempi. «Nell’agosto 2019 abbiamo avuto anche punte di 43-44 mila passeggeri al giorno – fanno sapere dallo scalo –. Ad oggi sono più i passeggeri in partenza di quelli in arrivo, con gli arrivi dall’estero che vedono una maggiore affluenza dalla Spagna e dall’Olanda».

I due Infopoint cittadini confermano: da giugno i turisti sono tornati a farsi vedere. Certo i numeri non sono quelli pre Covid, ma qualcosa si muove. I visitatori sono in prevalenza italiani, lombardi in particolare, e arrivano soprattutto nel fine settimana. Un turismo di prossimità più marcato con qualche presenza straniera, piccoli gruppi familiari e di amici, viaggiatori «autogestiti», mentre mancano totalmente i gruppi organizzati.