Bimbo nel lago ghiacciato di Braies, a salvarlo è stato Tomorr di Romano di Lombardia

Si è messo a strisciare e a rotolare sulla sottile lastra di ghiaccio del lago che poteva rompersi in ogni momento: questo per salvare la vita di un bambino di soli quattro mesi che stava annegando. È di Romano l’uomo che lo scorso lunedì di Pasquetta, giornata di gite ed escursioni, incurante del pericolo, è riuscito a recuperare il bambino di 4 mesi che insieme ai due genitori stava sprofondando nel lago ghiacciato di Braies in Alto Adige.