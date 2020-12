Blitz per tre assembramenti a Bergamo E in piazza Dante una rissa tra giovani

Tre assembramenti segnalati in piazza Libertà, in piazza Dante e in piazza Cavour e una rissa tra giovanissimi in piazza Dante, vicino alla Procura: questi le principali situazioni che sabato pomeriggio hanno richiesto un intervento congiunto della polizia locale e delle volanti della questura.

Alla fine, tuttavia, gli assembramenti – segnalati da alcuni cittadini – si sono sciolti con l’arrivo delle pattuglie e l’invito a non sostare in così tante persone nella stessa area e, allo stesso modo, i giovanissimi protagonisti della rissa in piazza Dante si sono dileguati alla vista di polizia locale e di Stato.

Fino a sabato sera non erano state comminate specifiche sanzioni, ma i controlli sono stati serrati, sia da parte della polizia locale, sia della questura, sia dell’Arma dei carabinieri: tutte le forze dell’ordine hanno concentrato uomini e mezzi proprio per contrastare il rischio che un eccessivo affollamento potesse far rischiare il pericolo di contagio da coronavirus nelle strade dello shopping di Bergamo e non solo. Lo stesso dispiegamento di forze verrà bissato in occasione dell’ultima domenica prima di Natale. Sabato sono stati controllati anche numerosi bar in centro e tutti hanno rigorosamente rispettato la chiusura alle 18. Non si sono registrati problemi legati alla viabilità: qualche rallentamento in centro, ma nessuna coda che abbia necessitato dell’intervento della polizia locale.