«Bloccati per 3 ore, non ci fu assistenza» Trenord risarcisce i pendolari: 80 euro

A volte anche le odissee hanno un lieto fine. Per la prima volta Trenord corrisponde un risarcimento a un gruppo di viaggiatori, riconoscendo una sua mancanza sotto il profilo dell’assistenza. Per il Comitato Pendolari Bergamaschi e per le associazioni di consumatori si tratta di un caso eccezionale, che apre una nuova era nei rapporti tra gli utenti e l’azienda di trasporti lombarda. Il caso che farà «giurisprudenza» è quello avvenuto il 7 febbraio scorso, quando il treno 2633 Milano-Bergamo via Pioltello delle 19,05 si fermò per un guasto , pochi metri dopo aver lasciato la stazione Centrale del capoluogo e restò fermo per tre ore sui binari. In quella situazione Trenord non organizzò alcun tipo di assistenza ai viaggiatori, lasciandoli sui vagoni chiusi, bui, senza riscaldamento e con i bagni fuori uso, senza fornire alcuna informazione. Dopo un lungo iter burocratico durato 7 mesi, 23 passeggeri riceveranno un rimborso di 80 euro.