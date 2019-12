Bocciata la galleria paramassi al Bogn No anche al belvedere: tutto da rivedere

Bocciata. O, per dirla con linguaggio burocratico e amministrativo, stralciata. La galleria paramassi nell’insenatura del Bogn prevista nell’ambito di un più ampio programma di interventi per la valorizzazione in chiave ciclopedonale della parte comunale dell’area a Riva di Solto, non verrà realizzata . Determinante per tale esito è stata la presa di posizione della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia che ha dato sì il via libera al progetto, subordinandolo però allo stralcio del tunnel paramassi.