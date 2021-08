Bocelli a cavallo per Spirano. E in chiesa incanta tutti con la sua voce

Il celebre tenore in visita nella Bassa: appassionato di cavalli, ha fatto tappa nel paese per poi volare da George Clooney sul lago di Como.

Andrea Bocelli è tornato nella Bergamasca: come accade spesso da qualche anno, il celebre tenore ha fatto visita nella giornata di giovedì 19 agosto all’ormai amico Pasquale Beretta, titolare dell’omonimo «Equisport» di Spirano , lungo la Francesca. Atterrato verso le 10 in elicottero, insieme alla moglie, il cantante ha fatto tappa nella Bassa per l’acquisto di un cavallo, prima di raggiungere il divo hollywoodiano George Clooney per una cena nella sua villa italiana di Laglio, sul lago di Como.