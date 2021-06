Bonus vacanze, vale anche in agenzia. «Ma procedura ancora da chiarire»

Torna l’estate e torna pure il bonus vacanze. A dire il vero, l’incentivo del governo introdotto nel 2020 non è mai scaduto: l’esecutivo ha deciso di prorogarlo fino alla fine del 2021. Ma attenzione: potrà spenderlo solo chi ne ha fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020 e non l’ha ancora utilizzato. Novità di quest’anno, è la possibilità di accettare il bonus anche da parte di agenzie di viaggi e tour operator. Un’opportunità che al momento resta però soltanto sulla carta, visto che dopo l’annuncio di due mesi fa, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora spiegato agli operatori come fare per organizzarsi.

Chi ne può usufruire