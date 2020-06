Brebemi, il controllo passa agli australiani Intesa Sanpaolo cede la maggioranza

Intesa Sanpaolo mette la freccia ed esce al primo casello. Quello di Brebemi e della controllante Autostrade Lombarde che nel portafoglio ha pure il 27,9 di Autostrade Bergamasche, ovvero la società proponente del collegamento Bergamo-Treviglio. Il gruppo bancario ha ceduto alla spagnola Aleatica tutte le proprie partecipazioni, ovvero lo 0,054 della società di progetto Brebemi e soprattutto il 55,7 di Autostrade Lombarde. Quest’ultima detiene a sua volta l’86,8 % di Brebemi e l’8% di Tem.

In pratica l’autostrada passa però in mano australiane, perché Aleatica ha sì sede a Madrid ma è controllata da Ifm Global infrastructure fund. Una società di gestione australiana che raccoglie fondi pensione locali ma anche americani e giapponesi per un totale di oltre 400 investitori istituzionali. Un fondo che opera con una prospettiva medio lunga, non inferiore ai 20 anni e ha nel portafoglio qualcosa come 100 miliardi di euro: la concessione di Brebemi, per la cronaca, scade nel 2040.