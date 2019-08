Brembate, a spasso con un coltello Filmato e denunciato 58enne

È stato visto aggirarsi nei pressi di un esercizio pubblico di Grignano, frazione di Brembate, brandendo un coltello, pare per minacciare delle persone con le quali, poco prima, aveva avuto un’accesa discussione sempre in zona.

Ripreso dalle telecamere, è stato poi rintracciato dalla polizia locale: si tratta di un italiano di 58 anni, residente a Brembate. È stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma da taglio. L’episodio risale alle 18 di giovedì scorso, ma gli accertamenti tecnici hanno richiesto alcuni giorni di analisi e ieri è scattata la denuncia: verso le 18 una pattuglia del Corpo di polizia intercomunale di Brembate e Chignolo d’Isola in servizio di pattugliamento del territorio è intervenuta in prossimità dell’esercizio pubblico di Grignano, in via Roma, dove era stato segnalato l’uomo che, sulla pubblica via, brandiva il coltello. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Osio Sotto.