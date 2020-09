Brunella: «Con un defibrillatore ho fatto ripartire il cuore di mia mamma»

La notte tra il 28 e il 29 luglio l’intervento tempestivo con il defibrillatore effettuato da Brunella Guarneri, volontaria della Croce rossa italiana di Sant’Omobono Terme, ha salvato la vita di sua mamma, Amelia Nascimbene, 85 anni, colpita da un infarto. L’episodio è successo in un’abitazione di Selino Alto, frazione del Comune di Sant’Omobono Terme. Verso mezzanotte la madre ha accusato dolori al petto ed è stato provvidenziale l’intervento della figlia che con il defibrillatore installato in via Giovanni Pascoli le ha fatto ripartire il cuore.

«Mia mamma ha iniziato a non sentirsi bene in serata, poi verso le 23 mia sorella, che si trovava in casa con lei, mi ha chiesto di raggiungerle perché a suo parere lo stato clinico si era aggravato - racconta Brunella -. Così, sono corsa da loro e vedendo la mamma mi sono accorta del malore tramutato poi in arresto cardiaco».