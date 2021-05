Cade dalla bici a Parzanica: Elisoccorso in azione per un uomo di 73 anni

Un ciclista di 73 anni di Cologne, in provincia di Brescia, ha perso l’equilibrio in bicicletta per cause ancora da accertare, a Parzanica, in località Portirone, nella mattinata di domenica 16 maggio, ed è caduto al suolo . Sul posto, poco prima delle 11 di stamattina, è arrivata l’auto medica, la Croce Rossa di Entratico e l’Elisoccorso da Bergamo, e l’uomo è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso, il più grave. I Carabinieri di Lovere stanno cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente forse dovuto a un malore o a una perdita di equilibrio proprio mentre un altro ciclista arrivava nella direzione opposta. Seguono aggiornamenti.