Si arrampica per entrare in casa e cade Tragico incidente: muore 38enne di Vigolo

Un 38enne è morto nelle prime ore di domenica 26 gennaio. L’incidente si è verificato alle 4 del mattino a Vigolo, in via Roma. Dalla prima ricostruzione pare che l’uomo, un muratore di Vigolo molto conosciuto in paese, stesse arrampicandosi sul balcone di casa o su delle scale, probabilmente perchè aveva dimenticato le chiavi dell’appartamento.