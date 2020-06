Cade lampione nel parco giochi Ferita una 12enne ad Almé

Una ragazzina di 12 anni è stata colpita da un palo della luce mentre si trovava in un parco giochi in centro ad Almé. Sul posto un equipaggio del 118, i Vigili del fuoco di Zogno e i Carabinieri. Il fatto si è verificato in piazza Lemine, in pieno centro ad Almé, domenica verso le 21.15. In posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Villa d’Almé, inviata in codice giallo dalla centrale Soreu alpina . I volontari si son presi carico della dodicenne, mentre i vigili del fuoco hanno appurato che il palo era corroso dalla ruggine, in una condizione di degrado che purtroppo ha contribuito alla caduta accidentale e imprevista. L’area è stata delimitata in attesa dell’arrivo del personale tecnico qualificato per la sua rimozione e sostituzione. Per la piccola fortunatamente niente di grave ma è stata comunque accompagnata in ambulanza al Papa Giovanni di Bergamo per le cure del caso.