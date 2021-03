Cade nel bosco e finisce nel fiume Muore pensionata di Valsecca

Il corpo senza vita della pensionata Pierina Teresa Salvi (chiamata Terry), 71 anni di Valsecca, è stato rinvenuto lunedì 1 marzo verso mezzogiorno in un bosco in località Prabutè, vicino al maneggio «Scuderia della Valle» a Sant’Omobono Terme. Testimoni l’avrebbero vista per l’ultima volta sabato, ma la morte risalirebbe a domenica. È possibile che sia uscita di casa per una passeggiata proprio domenica pomeriggio e, forse, colpita da un malore è caduta a terra ed è rotolata da un dirupo con una leggera pendenza per almeno una quindicina di metri andando a finire in un rigagnolo. Sembra che sia morta sul colpo.

Pierina Teresa Salvi