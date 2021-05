Cade nella vasca di liquami: muore un 76enne di Casirate

Intervento di soccorso nella notte tra domenica 16 maggio e lunedì 17 maggio nelle campagne di Casirate d’Adda, dove i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati per recuperare una persona caduta in una vasca di raccolta di liquami zootecnici.

L’allarme è scattato poco dopo le 21,20 alla Cascina Cazzulani, in via Donati a Cascine San Pietro, frazione tra Cassano d’Adda e Casirate, in aperta campagna. Uno dei proprietari della cascina, Mario Locatelli, un uomo di 76 anni con difficoltà di deambulazione, è caduto in una vasca di raccolta di liquami zootecnici per ragioni ancora da accertare ed è deceduto.