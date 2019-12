Cagnolina cade in una buca di 15 metri Salvata da un gruppo di motociclisti

Disavventura per la piccola Sky, femmina di un anno: è finita in una buca profonda nei boschi di Adrara San Martino. Poi il lieto fine: alcuni appassionati di enduro, che erano di passaggio, si sono prodigati e sono riusciti a recuperarla.

Sabato 28 dicembre un gruppo di motociclisti si è reso protagonista di un’azione da libro «Cuore», mettendo a repentaglio la propria vita per trarre in salvo un cane finito in una buca profonda.