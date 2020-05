Calcinate, giovedì l’addio a Mauro «Lo ricorderemo per sempre»

A Calcinate sembra incredibile la scomparsa di Mauro Piatti, l’elettricista di 44 anni che si è spento domenica a distanza di 24 ore dal malore che l’ha colto sabato nella sua abitazione. Era uno sportivo, un grande appassionato di corsa e in passato aveva partecipato alle maratone di Amsterdam, Valencia e Lisbona. Purtroppo un arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo.

Dopo l’autopsia che si è svolta lunedì mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il corpo è stato trasferito nel tardo pomeriggio alla casa del commiato di via Ninola a Calcinate. In tanti nelle ultime ore hanno espresso sentimenti di cordoglio alla famiglia, alla mamma Lucia, alla fidanzata Pamela e ai fratelli Stefano, Clara e Silvia . L’ultimo saluto a Mauro sarà giovedì alle 10 nella parrocchiale. «Potranno partecipare al massimo 120 persone – dice la sorella Silvia –, per evitare gli assembramenti. Per questo sul sagrato ci saranno i vigili che controlleranno che non si crei folla anche all’esterno». I familiari hanno acconsentito al prelievo dei tessuti e delle cornee che potranno rivivere in qualcun altro.