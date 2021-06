Camion incendiati a Seriate, condanne di 12, 9 e 8 anni per i tre accusati

Sono arrivate le condanne per i tre imputati dei camion incendiati a Seriate nel dicembre 2015. Il Tribunale di Bergamo ha stabilito 12 anni a Papaleo, 9 a Lombardo e 8 a Ilaria.

La vicenda risale al 16 febbraio 2004 quando un rogo aveva distrutto 5 camion dell’azienda di trasporti Ppb di Seriate, di proprietà di Antonio Settembrini.

Un raid di cui è stato accusato come mandante, per la Dda di Brescia, Giuseppe Papaleo, 52 anni, di Predore, titolare di una ditta di autotrasporti concorrente della Ppb. Stando alle accuse Papaleo chiese a Domenico Lombardo di procurargli manovalanza per il raid.