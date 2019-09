«Camminavo, mi ha colpito al viso» Parla l’attrice aggredita in strada

«Stavo camminando lungo via Antonio Cecchi a Torino ed ero quasi arrivata a casa. Ho visto che mi veniva incontro un tizio che gridava da solo e guardava verso il basso. Ho proseguito: mai avrei immaginato se la sarebbe presa con me, proprio perché non mi ha nemmeno guardato . Invece, quando ce l’avevo accanto, ho sentito un rumore sordo, un “tum”, e ho perso i sensi». Gloria Cuminetti, attrice trentenne di Albino, da un anno e mezzo vive a Torino dove, sabato 14 settembre attorno alle 19, è stata aggredita, senza alcun motivo, da un passante che le ha sferrato un pugno in pieno viso.