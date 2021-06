Campagna vaccinale nella fascia 12-15 anni: adesioni ferme al 25%

Sono i più piccoli anagraficamente, ed è proprio lì che i numeri si fanno più piccoli. Se la campagna vaccinale riscuote complessivamente un importante successo di adesioni anche in Bergamasca, c’è un unico tassello per cui s’accende una «spia»: e sono i giovanissimi tra i 12 e i 15 anni, la primissima fascia d’età in cui può avvenire l’inoculazione. Mentre nell’intera popolazione (e calcolando quindi anche i non vaccinabili) ha aderito il 65% dei bergamaschi, con punte fino all’89% nella classe 80-89 anni, tra i 12 e i 15 anni ha finora prenotato solo il 25%. Cioè appena un giovanissimo ogni quattro, ben lontani da valori da immunità di comunità. Eppure, i numeri s’impennano appena si sale d’età: già tra i 16 e i 19 anni le adesioni sono del 67%, tra i 20 e i 29 anni del 60%.

La bussola è quella dell’Ats di Bergamo, con dati aggiornati al 22 giugno. In concreto: su 47.909 bergamaschi tra i 12 e i 15 anni, in 1.686 hanno ricevuto la prima dose, in 3 hanno completato il ciclo anche col richiamo, altri 10.218 hanno una prenotazione fissata entro il 28 agosto. All’appello mancano così 36.002 12-15enni; per dare una proporzione, è come se una città più grande di Treviglio non si vaccinasse. «Questa è l’unica fascia d’età in cui non si osserva un’adesione elevata – nota Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo -, mentre già dalla classe immediatamente successiva si rilevano numeri importanti. Una spiegazione “scientifica” non c’è: credo influisca il timore dei genitori rispetto ad alcune notizie apparse sui media, ma anche la sensazione che il Covid per quelle classi d’età sia un problema percepito come meno grave».