Cani bagnini supereroi - Foto A Ferragosto salvate sette persone

Nel giorno più «caldo» dell’estate sono stati cinque gli interventi in poche ore, salvate in tutto sei persone in Sicilia, Campania e Calabria, uno in Liguria. Due soccorsi in Sicilia: ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da tre unità cinofile Sics alle 12,10. La donna che nuotava tra le onde è finita in una buca a circa 60 metri dalla riva; nonostante tentasse di nuotare, la risacca le impediva di avanzare verso la spiaggia.