Valle Seriana, tutti i problemi della viabilità La protesta dei pendolari arriva in Regione

I consiglieri bergamaschi al Pirellone hanno presentato un ordine del giorno sui problemi di traffico per impegnare la Giunta a dare più attenzione alla viabilità della zona. Dalla variante di Cerete alla galleria Montenegrone, tutti i nodi da risolvere.

La viabilità della Valle Seriana è riuscita a mettere d’accordo tutti: tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre verrà discusso in Consiglio regionale un ordine del giorno per impegnare la Giunta a dare più attenzione alla viabilità della valle, particolarmente sofferente in questo periodo.