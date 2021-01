Capodanno «isolato» per 2.646 bergamaschi Nell’ultima settimana dell’anno 436 positivi

Un inizio del 2021 particolare quindi per 1.328 bergamaschi attualmente positivi al Covid e posti in isolamento obbligatorio; altri 1.318 sono invece i contatti stretti di soggetti positivi che hanno trascorso in isolamento fiduciario i giorni di festività, in attesa di un 2021 che porti in dote la guarigione dei soggetti ancora positivi e una ritrovata libertà anche per chi vi è entrato in contatto e si è positivizzato.

I dati diffusi da Ats Bergamo, relativi ai soggetti in isolamento obbligatorio e fiduciario, sono aggiornati al 30 dicembre. Nel report di Ats si evidenzia che il «numero dei positivi in isolamento riflette l’andamento della curva epidemica che mostra una riduzione dei positivi. È ancora importante il numero dei contatti in isolamento positivizzati. Contatti che, essendo in quarantena, non hanno generato a loro volta ulteriori contatti».